PSG : Nouvelle étape dans la saga Mbappé !

Le PSG a vécu un petit événement mercredi dernier, puisque les deux frères Mbappé, Kylian et Ethan, ont été alignés ensemble sur la pelouse d’un match professionnel pour la première fois. Une nouvelle étape dans la dynastie Mbappé, et Luis Enrique annonce que cette situation devrait bientôt se reproduire.

Dans la famille Mbappé, je demande le petit frère Ethan ! Âgé de seulement 16 ans, le cadet de la fratrie a effectué mercredi soir contre Metz (3-1) ses grands débuts en pro avec le PSG en remplaçant Manuel Ugarte dans les arrêts de jeu. Kylian Mbappé a donc été accompagné de son petit frère sur la pelouse pendant quelques minutes, une grande première qui annonce une nouvelle étape de franchie pour la famille.

« Il va jouer beaucoup plus de matches »

En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique s’est expliqué sur les grands débuts d’Ethan Mbappé au PSG : « Ça aurait plus arriver plus tôt, parce que je suis ravi de la manière dont il évolue avec nous. Il s’entraîne avec nous presque tous les jours même s’il joue surtout avec les U19. C’est un joueur très intéressant, avec beaucoup de qualités et de personnalité. Il peut évoluer à plusieurs positions, aussi bien en tant que numéro 6 que plus haut. Il occupe bien les espaces et peut jouer dans l’axe. Dans un match comme aujourd’hui, il avait tout le mérite de jouer. Il aurait pu débuter à plusieurs reprises. Je suis content pour lui. Je suis sûr qu’il va jouer beaucoup plus de matches à l’avenir, parce qu’il continue de progresser. Il a des valeurs mais pour un jeune, il s’entraine aussi très bien et est très bien préparé », indique l’entraîneur du PSG, qui prévoit donc de lui redonner bientôt sa chance en équipe première.

