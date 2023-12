Mercato - PSG : Un joueur inattendu va débarquer en janvier ?

Alexis Brunet

Le PSG a réalisé de nombreux transferts l'été dernier, et beaucoup de joueurs sont partis sous la forme de prêt. Xavi Simons a par exemple été prêté au RB Leipzig et Renato Sanches à l'AS Rome. Si pour le premier l'opération s'avère être une réussite, pour le second c'est un véritable fiasco. Le Portugais envisagerait même de revenir à Paris avant la fin de son prêt.

Ce n'est pas encore officiel, mais cela le sera normalement dans les prochains jours, le PSG va enregistrer deux renforts lors du mercato hivernal. Le club de la capitale se serait mis d'accord avec Sao Paulo pour l'arrivée du défenseur Lucas Beraldo et avec le Corinthians pour le transfert du milieu de terrain Gabriel Moscardo.

Le PSG va débourser 40M€

D'après le célèbre journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le PSG aurait négocié l'arrivée de Lucas Beraldo pour 20M€. Le club de la capitale payera le même prix pour Gabriel Moscardo, auquel peut s'ajouter 2M€ de bonus. Les deux joueurs devraient rejoindre Paris cet hiver, même si un doute subsistait encore il y a peu de temps par rapport à Gabriel Moscardo. Luis Enrique aurait finalement demandé à ce que le Brésilien de 18 ans soit intégré à son groupe à partir de janvier.

Mercato - PSG : L’ultimatum est confirmé pour Mbappé https://t.co/d2d3pV0D2t pic.twitter.com/sDGy5eophI — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Renato Sanches de retour en janvier ?