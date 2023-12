Mercato - PSG : Paris va recevoir un appel pour cet indésirable

Alexis Brunet

L'été dernier, beaucoup de joueurs ont quitté le PSG. Certains sous la forme d'un transfert, d'autres via un prêt. C'est notamment le cas de Renato Sanches qui s'est engagé avec l'AS Rome jusqu'en juin prochain. Problème, les dirigeants de la Roma pourraient prochainement appeler leurs homologues parisiens pour mettre un terme au prêt du Portugais.

Le PSG mène son mercato hivernal tambours battants. Ce dernier n'a même pas encore ouvert que le club de la capitale aurait déjà bouclé deux arrivées. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo devraient s'engager avec Paris dans les prochains jours.

Renato Sanches de retour à Paris ?

En plus de Moscardo et Beraldo, le PSG pourrait enregistrer une troisième recrue, pour le moins inattendue, cet hiver. D'après les informations de Foot Mercato , les dirigeants de l'AS Rome seraient prêts à appeler leurs homologues parisiens pour casser le prêt de Renato Sanches. Le Portugais pourrait donc revenir à Paris dès janvier.

Mercato : Le PSG boucle son transfert et lui fait vivre un rêve ! https://t.co/xJ2xswTFtP pic.twitter.com/3rhqCN8sbt — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Sanches vit un calvaire en Italie

Il faut dire que l'aventure de Renato Sanches à l'AS Rome ne se passe pas très bien. Le Portugais est encore très souvent blessé, ce qui ne lui permet pas d'emmagasiner beaucoup de temps de jeu. Dernièrement, il avait même été sorti seulement 18 minutes après son entrée en jeu par José Mourinho, qui s'était par la suite excusé d'avoir dû prendre cette décision.