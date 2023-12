Mercato - PSG : Une surprise se prépare pour Mbappé ?

Benjamin Labrousse

En fin de contrat en juin 2024 au PSG, Kylian Mbappé serait toujours fortement convoité par le Real Madrid. Le club espagnol qui souhaite rapidement finaliser son arrivée à Madrid, devrait d’ailleurs transmettre une dernière proposition à l’attaquant de 25 ans. Cependant, les Merengues savent que d’autres écuries comme Liverpool pourraient également tenter leur chance dans ce dossier. Explication.

Florentino Perez est un homme de parole. L’été dernier, le président du Real Madrid était interpellé par un jeune fan, qui lui demandait si le club espagnol était toujours intéressé par une arrivée de Kylian Mbappé. Paraissant alors très confiant, Florentino Perez répondait tout simplement : « Oui, oui, mais pas cette année » . Resté au PSG cet été, Kylian Mbappé se retrouve en fin de contrat à l’issue de la saison…

Le Real Madrid va de nouveau passer à l’action pour Kylian Mbappé

Il y a quelques semaines, Relevo révélait que le Real Madrid allait transmettre une dernière proposition à Kylian Mbappé afin de le convaincre de rallier l’Espagne en juin prochain. Selon OK Diario , les Madrilènes veulent boucler cette arrivée au plus vite, alors que l’attaquant du PSG ne souhaite pas prendre une décision relative à son avenir dans les prochaines semaines selon SPORT .

Le Real Madrid craint une offensive de Liverpool pour Kylian Mbappé