Mercato : Le Real Madrid relance le transfert d’un champion du monde !

Raphaël Varane n’est plus le bienvenu à Manchester United. Il semblerait d’ailleurs que son transfert soit prévu pour le mercato hivernal. Un temps annoncé comme potentielle destination du champion du monde, le Real Madrid ne serait finalement pas intéressé par cette opération, au contraire du Bayern Munich. Explications.

Raphaël Varane est sous contrat jusqu’en juin 2025 à Manchester United, club qu’il a rejoint après son départ du Real Madrid à l’été 2021. Cependant, le champion du monde qui a pris sa retraite internationale après le dernier Mondial ne fait plus l’unanimité à Old Trafford.

Le Real Madrid met un terme à la rumeur Raphaël Varane

Au point où son transfert serait programmé pour le mercato hivernal. Mais pour aller où ? Il est question ces derniers jours d’un retour XXL au Real Madrid, en quête d’un défenseur pour le mois de janvier en raison des blessures multiples dans ce secteur de jeu. Mais, selon El Chiringuito et plus spécialement son journaliste Edu Aguirre, l’heureux élu ne devrait pas être Raphaël Varane qui ne serait pas une piste prise en considération à Madrid.

Le Bayern Munich décimé en défense cet hiver, une occasion en or pour Varane ?

Selon les informations communiquées par SPORT , cette position du Real Madrid pourrait bien faire les affaires du Bayern Munich. La Coupe d’Asie des nations aura lieu du 12 janvier au 10 février et Kim Min-Jae y prendra part avec la Corée du Sud. Même son de cloche pour Noussair Mazraoui qui participera pour sa part à la Coupe d’Afrique des nations avec le Maroc du 13 janvier au 11 février. De quoi pousser la direction du Bayern Munich à sérieusement se pencher sur le profil de Raphaël Varane.

«Nous avons donc du travail à faire dans les semaines à venir»