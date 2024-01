CAN 2024 : La Tunisie entre en lice contre la Namibie

Amadou Diawara

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie figure dans le groupe E avec l'Afrique du Sud, le Mali et la Namibie. Pour son tout premier match en Côte d'Ivoire, les Aigles de Carthage sont à la lutte avec les Brave Warriors. La rencontre étant prévu ce mardi à 18 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo.

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations a démarré ce samedi soir, la Tunisie va faire ses débuts dans la compétition ce mardi. Tombés dans le groupe E avec l'Afrique du Sud, le Mali et la Namibie, les Aigles de Carthage sont dans l'obligation de l'emporter dès leur premier match.

La Tunisie affronte la Namibie ce mardi

Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie affronte la Namibie ce lundi à 18 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo. Alors qu'ils affrontent l'équipe la plus faible de la poule, les Aigles de Carthage n'ont pas le temps d'effectuer un round d'observation lors de cette rencontre. En effet, la Tunisie se doit de marquer tôt pour ne pas avoir le temps de douter et ne pas laisser son adversaire emmagasiner de la confiance. D'autant qu'elle devra affronter deux équipes plus redoutables lors des deux journées suivantes du premier tour.

La Tunisie n'a pas le droit à l'erreur contre la Namibie

Ayant participé à la dernière Coupe du Monde, la Tunisie est favorite dans le groupe E de la CAN. Toutefois, le Mali et l'Afrique du Sud ont les moyens de mettre en difficulté les Aigles de Carthage . Par conséquent, les hommes de Jalel Kadri ne peuvent pas se permettre de perdre des points contre la Namibie. Au contraire, ils feraient mieux de faire le plein de points et de capital confiance, en espérant que le Mali et l'Afrique du Sud vont se neutraliser ce mardi soir à 21 heures. Les deux rencontres sont à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Les compositions probables de Tunisie - Namibie

Le XI probable de Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie : Bechir Ben Said - Wajdi Kechrida, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Ali Maaloul - Ellyes Skhiri, Hamza Rafia, Anis Ben Slimane - Youssef Msakni, Elias Achouri et Taha Yassine Khenissi.



Le XI probable de Collin Benjamin, le sélectionneur de la Namibie : Lloydt Kazapua - Ryan Nyambe, Ivan Kamberipa, Kennedy Amutenya, Ananias Gebhardt - Riaan Hanamub, Petrus, Shitembi - Prins Tjiueza, Bethuel Muzeu et Deon Hotto.