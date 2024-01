Incidents à la CAN 2024, la Côte d'Ivoire impliquée

Amadou Diawara

Ce lundi, la Côte d'Ivoire a affronté la Guinée équatoriale pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement pour les Eléphants, ils ont essuyé une défaite humiliante face au Nzalang Nacional. Un revers qui a fait exploser les supporters présents au stade Alassane Ouattara.

Après sa victoire convaincante contre la Guinée-Bissau (2-0), la Côte d'Ivoire est tombée face au Nigeria. Troisièmes du groupe A avec 3 points avant la dernière journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations, les Eléphants n'avaient pas le droit à l'erreur face à la Guinée équatoriale. Toutefois, le Nzalang Nacional a infligé une correction à la Côte d'Ivoire ce lundi (4-0).

CAN 2024 : Cameroun, Sénégal et Algérie au menu du jour https://t.co/jXCwAsc5Nc pic.twitter.com/OYfOn5VQpT — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

La Guinée équatoriale cartonne la Côte d'Ivoire

Humiliée face à la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire n'a plus son destin entre ses mains. En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset doivent attendre les résultats des autres groupes de la CAN, en espérant figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes du premier tour pour disputer les huitièmes de finale. Et malheureusement pour les Eléphants , ils ne jouissent plus du tout du soutien de leurs supporters. En effet, la Côte d'Ivoire a vu son public lui tourner le dos après la défaite lourde contre la Guinée équatoriale.

Tensions avec les supporters ivoiriens après la rencontre