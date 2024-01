CAN 2024 : Le clan Salah met fin à la polémique

Hugo Chirossel

Alors qu’elle joue un match décisif face au Cap-Vert ce lundi dans l’optique d’une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2024, l’Egypte devra se passer de Mohamed Salah. Ce dernier a décidé de retourner en Angleterre pour se soigner, ce qui fait polémique dans son pays. Sur les réseaux sociaux, l’agent de l’attaquant de Liverpool a tenu à clarifier la situation.

L’Égypte est au bord de l’élimination lors de cette Coupe d’Afrique des Nations 2024. Tenus en échec par le Mozambique lors de la première journée (2-2) les Égyptiens ont enchaîné avec un deuxième match nul face au Ghana (2-2). Ce lundi, les Pharaons jouent une rencontre décisive face au leader du groupe B, le Cap-Vert, dans l’optique d’une qualification en huitièmes de finale de la CAN.

Le retour de Salah en Angleterre fait polémique

Sauf que l’Égypte est privée de son meilleur joueur et capitaine, Mohamed Salah. Ce dernier s’est blessé face au Ghana et souffre d’une élongation aux ischio-jambiers. Le communiqué de la sélection égyptienne mentionnait une absence pour les deux prochains matchs et donc un potentiel retour à partir des quarts de finale. Mais Mohamed Salah a malgré tout décidé de retourner en Angleterre pour se soigner, ce qui n’a pas été très bien accueilli en Égypte.

