CAN 2024 : Mali, Afrique du Sud... Catastrophe pour la Tunisie !

Amadou Diawara

Après son parcours à la Coupe du Monde, la Tunisie a disputé la Coupe d'Afrique des Nations. Tombés dans le groupe E, le plus équilibré de la compétition, les Aigles de Carthage étaient favoris sur le papier. Toutefois, la Tunisie a finalement terminé quatrième de sa poule, derrière le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie.

Eliminé dès le premier tour de la Coupe du Monde au Qatar, la Tunisie n'a pas réussi à faire mieux à la Coupe d'Afrique des Nations. Lors du tirage au sort de la CAN, les Aigles de Carthage ont été placés dans le groupe E avec le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Si cette poule est la plus équilibrée de la compétition, la Tunisie était tout de même favorite, et ce, grâce à son statut de mondialiste. Toutefois, la bande à Ellyes Skhiri est passée totalement à côté de sa CAN.

Aucune victoire pour la Tunisie dans le groupe E

Lors de son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie s'est inclinée contre la Namibie (0-1), et ce, à la surprise générale. Durant la même journée, le Mali a battu l'Afrique du Sud (2-0). Contraints de l'emporter pour se relancer dans le groupe E, les Aigles de Carthage ont dû se contenter d'un résultat nul contre les Aigles (1-1). En parallèle, l'Afrique du Sud a cartonné la Namibie (4-0). Enfin, pour son dernier rendez-vous du premier tour, la Tunisie a été tenue en échec par les Bafana Bafana (0-0). Dans le même temps, le Mali et les Brave Warriors ont également fini dos à dos (0-0).

La Tunisie est éliminée de la CAN

Avec aucune victoire au compteur, la Tunisie termine à la dernière place de la poule E. Les Fennecs sont donc éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations dès le premier tour. En ce qui concerne les trois autres sélections de ce groupe, elles joueront toutes les huitièmes de finale de la CAN. Le Mali est opposé au Burkina Faso ce mardi à 18 heures, la Namibie - faisant partie des quatre meilleurs troisièmes du premier tour - se frotte à l'Angola ce samedi à la même heure, et l'Afrique du Sud a la lourde tâche de défier le Maroc mardi à 21 heures.

Le classement final du groupe E

1er : Mali, 5 points

2ème : Afrique du Sud, 4 points

3ème : Namibie, 4 points

4ème : Tunisie, 2 points