CAN 2024 : Ils ont tremblé jusqu'au bout !

Amadou Diawara

Lors de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, certaines sélections ont composté leur billet pour les huitièmes de finale au tout dernier moment. En effet, l'Egypte, le Cameroun et la République démocratique du Congo se sont faits peur, tandis que la Côte d'Ivoire a eu très chaud.

Le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations a été riche en rebondissements et le suspense a été insoutenable jusqu'au coup de sifflet final du dernier match. En effet, plusieurs sélections ont dû attendre la fin de leur ultime match de la phase de groupes pour composter leur ticket pour les huitièmes de finale. Pour d'autres, il a même fallu patienter jusqu'à la fin de toutes les rencontres.

Mercato - PSG : Une offre de 50M€ va partir ! https://t.co/8EQxWNTxpw pic.twitter.com/FEpYv4sxsW — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

L'Egypte, le Cameroun, la RDC et la Côte d'Ivoire ont eu chaud

Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire était aux portes de l'élimination. Après l'humiliation subie contre la Guinée équatoriale (4-0 ce lundi), les Eléphants ont terminé à la troisième place de leur poule avec 3 points et une différence de buts de - 3. Par conséquent, la bande à Seko Fofana n'avait pas son destin en mains et devait attendre les résultats de tous les autres matchs pour être fixée sur son sort. Finalement, grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie ce mercredi (1-0), la Côte d'Ivoire est qualifiée, faisant partie des quatre meilleurs troisièmes du premier tour. Dans le groupe B, l'Egypte s'est fait peur. S'ils ont fini à la deuxième place de leur poule, les Pharaons auraient pu passer troisième au dernier moment. En effet, le Cap-Vert a égalisé dans les arrêts de jeu lors de son duel face à l'Egypte (90+9'), sachant que Mostapha Mohamed avait marqué six minutes plus tôt. Mais heureusement pour la bande à Mohamed Salah, le Ghana a vu le Mozambique égaliser à la 94ème minute de jeu. Si les Black Stars l'avaient emporté, l'Egypte aurait dû attendre la fin du premier tour pour savoir si elle faisait partie des quatre meilleurs troisièmes du premier tour. Dans le groupe C, le Cameroun s'est offert une place en huitième de finale in-extremis. Menés 2-1 face à la Gambie, les Lions Indomptables ont renversé a vapeur dans les ultimes instants de la rencontre (2-3), et ce, grâce à un but contre son camp à la 87ème minute de jeu et à une réalisation libératrice de Christopher Wooh dans le temps additionnel (90+1'). Le Cameroun a donc pris la deuxième place de la poule C avec 4 points. Enfin, dans le groupe F, la RD Congo n'a remporté aucun match. Avec trois matchs nuls, les Léopards auraient pu craindre le pire. En effet, un but de la Zambie ou de la Tanzanie aurait pu tout changer lors de la dernière journée de la phase de poules. Toutefois, la RDC jouera bien les huitièmes de finale de la CAN, étant classés deuxième de son groupe.

Le programme des huitièmes de finale de la CAN

Samedi 27 janvier : Angola - Namibie à 18 heures, suivi de Nigeria - Cameroun à 21 heures.

Dimanche 28 janvier : Guinée équatoriale - Guinée à 18 heures, avant Egypte - RD Congo à 21 heures.

Lundi 29 janvier : Cap-Vert - Mauritanie à 18 heures et Sénégal - Côte d'Ivoire à 21 heures.

Mardi 30 janvier : Mali - Burkina Faso à 18 heures, puis Maroc - Afrique du Sud à 21 heures.