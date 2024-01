CAN 2024 : Les moments les plus insolites !

Amadou Diawara

Le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations vient de s'achever. Lors de la phase de groupes de la compétition, les joueurs et les supporters ont vécu des moments très insolites. Avant le lancement des huitièmes de finale, Le 10 Sport vous propose de revivre les moments les plus drôles de la CAN.

Le 13 janvier, la Côte d'Ivoire a lancé la Coupe d'Afrique des Nations sur ses terres contre la Guinée-Bissau. Et ce mercredi, les derniers matchs de la phase de groupes ont eu lieu. On connait désormais l'identité des 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. Avant le début de la phase à éliminations directes, Le 10 Sport vous propose de revivre les moments les plus insolites de cette CAN.

La Guinée équatoriale fait le show

La Guinée équatoriale nous a fait vivre un grand moment lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ayant terminé à la première place du groupe A, après avoir cartonné la Côte d'Ivoire (4-0), le Nzalang Nacional a réalisé une célébration collective très cocasse, imitant un meme.

Les joueurs de la Guinée Équatoriale qui reproduisent ce meme 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/2f3UFOY9PF — Diaby 🇲🇱⚔️ (@Diaby_lv1) January 24, 2024

«La poussée de balle de fou, il s’est cru sur FC24»

Lors du duel entre la RD Congo, un joueur de la Zambie a tenté un dribble très ambitieux. En effet, ce dernier a poussé très loin le ballon entre deux adversaires. Ce geste amusant a été filmé et partagé sur la toile avec la légende suivante : « La poussée de balle de fou. Il s’est cru sur FC24 ».

La poussée de balle de fou il s’est cru sur FC24 pic.twitter.com/qIeGrG5LxO — Diaby 🇲🇱⚔️ (@Diaby_lv1) January 24, 2024

«T'es pas sûr de passer les poules et toi tu dis chut ?»

Durant le choc entre le Cameroun et le Sénégal, Jean-Charles Casteletto a réduit la marque à la 83ème minute de jeu (2-1). Passeur décisif, Olivier Ntcham a célébré cette réalisation en mettant son index devant sa bouche. Une manière de faire taire les détracteurs des Lions Indomptables . Toutefois, le milieu de terrain de Rigobert Song s'est fait tacler sur les réseaux sociaux. « T'es pas sûr de passer les poules et toi tu dis chut ? Il est c** ou quoi lui ? On lui dit ou on le laisse dans son délire ? » , peut-on lire.

« Il est con ou quoi lui ? » jdkdkdkdkf pic.twitter.com/yUNFJDxkwC — Diaby 🇲🇱⚔️ (@Diaby_lv1) January 24, 2024

«C'est interdit de pleurer»

Alors que la Côte d'Ivoire s'est fait humilier par la Guinée équatoriale (4-0) lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, un supporter des Eléphants a été filmé en train de pleurer. Une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On peut d'ailleurs lire en légende : « C'est interdit de pleurer ».

« Are you pleurer ? » ahajjzjdjd pic.twitter.com/lzvtCjvwgj — Diaby 🇲🇱⚔️ (@Diaby_lv1) January 24, 2024

Le programme des huitièmes de finale de la CAN

Samedi 27 janvier : Angola - Namibie à 18 heures, suivi de Nigeria - Cameroun à 21 heures.

Dimanche 28 janvier : Guinée équatoriale - Guinée à 18 heures, avant Egypte - RD Congo à 21 heures.

Lundi 29 janvier : Cap-Vert - Mauritanie à 18 heures et Sénégal - Côte d'Ivoire à 21 heures.

Mardi 30 janvier : Mali - Burkina Faso à 18 heures, puis Maroc - Afrique du Sud à 21 heures.