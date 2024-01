Mercato - PSG : Le Qatar perd patience avec Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé donne des sueurs froides au PSG. Depuis plusieurs semaines, le joueur français de 25 ans dispose d'une offre de prolongation, mais aucune réponse n'a été donnée. Loin d'être rassurant, alors que des rumeurs persistantes évoquent un départ au Real Madrid à l'issue de son contrat, en juin prochain.

Deux versions s'affrontent. Selon les informations d 'As, le PSG n'aurait pas proposé de nouveau contrat à Kylian Mbappé et attendrait que le joueur français officialise sa décision avant de se rapprocher de lui. Journaliste espagnol et chroniqueur pour l'émission El Chiringuito , Juanfe Sanz Pérez dévoile une autre version.

PSG : Les raisons du transfert avorté de Mbappé https://t.co/6qX9eYZckM pic.twitter.com/h0O9HVNJe5 — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Mbappé demeure silencieux

A en croire le journaliste, le PSG serait bien passé à l'action dans le dossier Kylian Mbappé. Le problème étant le silence du joueur, annoncé aussi dans le viseur du Real Madrid et de Liverpool. « L'offre de renouvellement du PSG à Mbappé est sur la table depuis des mois. Il n'y a eu aucune réponse... et ils ne veulent pas que ça s'éternise » a-t-il confié ce lundi soir.

Le Qatar bientôt fixé dans ce dossier