Mbappé - PSG : La presse espagnole annonce un coup de théâtre

Kylian Mbappé devrait prendre la parole dans les prochains jours. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, il va annoncer sa décision et mettre fin aux nombreuses rumeurs autour de son avenir. Le club parisien aurait pris connaissance de cette information et considérerait que cela est un bon signe. La presse espagnole dévoile pourquoi.

Kylian Mbappé avait coupé court aux rumeurs. Interrogé en début d'année sur son avenir au PSG, le joueur français avait botté en touche, annonçant qu'il n'avait pas encore tranché entre une prolongation à Paris et un départ au Real Madrid. « Je n’ai pas encore pris ma décision (sur son avenir), je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président (Nasser Al-Khelaïfi) cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important » avait confié Mbappé le 3 janvier dernier après le Trophée des champions. Depuis c'est la statu-quo dans ce dossier.

La décision de Mbappé est attendue

Chacun va de sa rumeur, que ce soit en France ou de l'autre côté des Pyrénées. Mais selon la presse espagnole, Kylian Mbappé devrait sortir de son silence pour annoncer sa décision dans les prochains jours, possiblement avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad. Le joueur voudrait éviter de laisser planer ce climat d'incertitude, qui empêche les dirigeants du PSG et du Real Madrid d'envisager la suite avec sérénité.

Mbappé hésiterait de plus en plus