Mercato - OM : Les coulisses d’un transfert historique

Axel Cornic

En cette fin de mercato, l’Olympique de Marseille va se séparer de son attaquant, puisque Vitinha se dirigerait vers un prêt au Genoa. Le président Pablo Longoria a confirmé récemment les informations autour du Portugais, plus gros transferts de l’histoire de l’OM, qui en un an n’aura jamais vraiment fait l’unanimité.

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato hivernal, il a finalement fallu attendre les derniers jours pour voir les choses bouger autour de Vitinha. Ce dernier devrait sauf énorme surprise quitter l’OM pour rejoindre la Serie A, où il pourrait porter les couleurs du Genoa.

C’est bien 25M€ hors bonus

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’attaquant portugais est attendu à Gênes dans la matinée afin de passer sa visite médicale et boucler les derniers détails de l’opération. Il s’agirait ainsi d’un prêt avec option d’achat fixée à 25M€ hors bonus, alors que parallèlement l’OM aurait également bouclé le départ définitif de Ruslan Malinovskyi pour 7M€.

C’est allé très vite entre l’OM et le Genoa