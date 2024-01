Mercato : Cette terrible erreur de l'OM qui pourrait coûter un transfert

La rédaction

Alors que le mercato d'hiver va fermer ses portes dans moins de trois jours, l'OM compte encore sur de nombreux départs. Déçus de ses récentes prestations et de son manque d'investissement, les dirigeants marseillais pourraient se séparer de Jonathan Clauss dans les prochains jours. Une nouvelle qui en a surpris plus d'un, à l'image d'Eric Di Meco. Selon lui, les dirigeants phocéens envoient un très mauvais message au joueur, mais également à ses potentiels prétendants.

Plus les jours avancent, plus le mercato de l'OM s'emballe. Si les dirigeants phocéens sont parvenus à se renforcer cet hiver, c'est actuellement sur le plan des départs que Marseille s'active le plus. Alors que le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes, les dirigeants marseillais ont lâché une grosse bombe.

La CAN a relancé ce transfert de l'OM https://t.co/bvvCxDnZHl pic.twitter.com/xCkZDq8G2S — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

L'OM ouvre la porte à un départ de Clauss

Comme l'ont révélé L'Equipe et Foot Mercato ce lundi, l'OM souhaiterait se séparer de Jonathan Clauss cet hiver. En effet, la direction marseillaise serait déçue des prestations récentes de l’international français (10 sélections), à qui elle reproche notamment un manque d’investissement. Reste donc à voir si l'ancien Lensois trouvera une porte de sortie ou non. En tout cas, les méthodes de l'OM n'ont pas vraiment plu à Eric Di Meco.

«Tu ne fais pas une sortie publique dans la presse»