Un transfert à l’OM accéléré par un mensonge ?

Thibault Morlain

Initialement, l’OM avait fermé la porte à un départ de Jonathan Clauss lors de ce mercato hivernal, mais voilà que l’international français serait désormais sur le marché. L’ancien du RC Lens pourrait faire ses valises dans cette dernière ligne droite, l’OM étant remonté contre Clauss, notamment concernant son comportement. Un récent mensonge n’aurait d’ailleurs fait que rajouter de l’huile sur le feu.

Après avoir vendu Renan Lodi à Al-Hilal en Arabie Saoudite, l’OM va animer cette fin de mercato hivernal dans le sens des départs. Ne voulant plus de Vitinha, le club phocéen est sur le point de s’en débarrasser et de l’envoyer en prêt, avec option d’achat, au Genoa. Mais cela pourrait ne pas s’arrêter là… Ces dernières heures, ça s’est emballé sur le cas Jonathan Clauss. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs actuellement à l’OM, l’international français est intransférable il y a quelques jours encore. Mais la tendance a totalement évolué puisque, remonté contre Clauss, Marseille est aujourd’hui prêt à s’en séparer avant la clôture du mercato hivernal.

« Son comportement est pointé du doigt à l’OM »

Comment l’OM en est arrivé à retourner sa veste et être enclin à se séparer de Jonathan Clauss cet hiver ? Le comportement de l’international français serait au coeur des tensions et au micro de RMC , Florent Germain a expliqué que la dernière blessure de Clauss face à l’AS Monaco ne serait pas passée auprès des dirigeants de l’OM : « Son comportement est pointé du doigt à l’OM avec un épisode récent, c’était samedi contre Monaco ».

« Le staff médical de l’OM affirme que Clauss n’avait rien »