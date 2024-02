Mercato : Le transfert d’un chouchou d’Al-Khelaïfi relancé au PSG

Thibault Morlain

Du côté du PSG, on préparerait déjà le prochain mercato estival. Quels seront les gros coups du club de la capitale à l’intersaison ? Envisageant visiblement un départ de Kylian Mbappé, le PSG reviendrait à la charge pour le Portugais du Milan AC, Rafael Leao. Mais pas seulement… Très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, Marcus Rashford (Manchester United) serait encore et toujours dans les petits papiers du PSG.

Le PSG version 2024-2025 pourrait bien être totalement différent de celui qu’on connait actuellement. Forcément, le grand point d’interrogation concerne la présence ou non de Kylian Mbappé. En fin de contrat, le Français va devoir se décider entre une prolongation ou un départ. Si Mbappé venait à partir, il faudra le remplacer. Et si la solution se trouvait du côté de Manchester United pour le PSG ?

PSG - Mbappé : Une guerre déclenchée au Real Madrid ? https://t.co/9BgS2gq6vQ pic.twitter.com/rlEMgdVDD9 — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

« Chaque club aimerait avoir Rashford »

Lors de la dernière Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi s'était exprimé publiquement sur Marcus Rashford, ne cachant pas son intérêt pour le joueur de Manchester United. « Chaque club aimerait avoir Rashford gratuitement », avait balancé le président du PSG.



Par la suite, il avait également été révélé que la direction du PSG avait rencontré le frère de Marcus Rashford. « Rashford pourrait-il rejoindre le PSG ? Bien sûr. Nous savons que son frère était à Paris en août et qu’il a parlé avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Nous savons que Kylian Mbappé est un très bon ami de Marcus et Mbappé aimerait certainement jouer avec Rashford à Paris. Il n’y a aucun doute », expliquait Julien Laurens.

Le PSG de retour à la charge pour Rashford ?