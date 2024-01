Mercato - PSG : Ça bouillonne au Qatar pour Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé est pour le moment toujours un joueur du PSG et alors qu’il a une décision importante à prendre pour son avenir, tout le monde attend de connaitre sa réponse. C’est notamment le cas du club de la capitale. Mbappé va-t-il prolonger ? Cela serait l’un des dossiers chauds actuellement débattus au Qatar en ce fin du mercato hivernal.

Une fois n’est pas coutume, le marché des transferts est animé par le feuilleton Kylian Mbappé. Depuis le 1er janvier, la star du PSG peut discuter avec n’importe quel club et se mettre d’accord pour un transfert libre à l’issue de la saison. Une situation qui fait dire à beaucoup que Mbappé pourrait enfin rejoindre le Real Madrid. Tous les feu pourraient enfin être au vert pour Florentino Pérez et les Merengue. Mais rien n’est encore acté pour l’international français et forcément, le PSG, comme en 2022, se battra jusqu’au bout pour convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau contrat et continuer ainsi sa carrière à Paris.

Les têtes pensantes du PSG au Qatar

Selon les informations de RMC , les dirigeants du PSG ne sont actuellement pas à Paris, mais plutôt du côté de Doha au Qatar. En effet, Luis Campos aurait accompagné Nasser Al-Khelaïfi dans le cadre d’un comité exécutif de l’ECA. Dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, tous les dossiers chauds du PSG sont donc actuellement gérés depuis le Qatar.

Quid de l’avenir de Mbappé ?