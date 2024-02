Le PSG voit clair dans le jeu de Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé voit son contrat arriver à expiration le 30 juin prochain au PSG. De quoi permettre au Real Madrid de bouger ses pions et de discuter des grandes lignes de son éventuel futur contrat à la Casa Blanca. Des négociations qui ne seraient pas étrangères au Paris Saint-Germain, bien au contraire.

Kylian Mbappé ne s’est pas encore mis d’accord avec le Real Madrid sur les termes de son éventuel futur contrat. C’est en effet l’information exclusive que le10sport.com vous communiquait le 8 janvier dernier. Pourtant, le vestiaire du Real Madrid et son président Florentino Pérez seraient de plus en plus confiants quant à la venue de Mbappé en tant qu’agent libre à l’issue de la saison et de son contrat au PSG selon ESPN .

Le PSG sait que Mbappé discute avec le Real Madrid ?

Bien que le président Nasser Al-Khelaïfi ait fait part en interview au Parisien début janvier d’une volonté à « 100% » de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le PSG ne serait pas dupe. Le journaliste Juanfe Sanz a révélé sur le plateau d’ El Chiringuito mardi soir qu’au « PSG, ils considèrent que Mbappé négocie ses conditions avec Madrid ». Et de l’autre côté des Pyrénées, la tendance est la même.

Les chances que Mbappé vienne au Real Madrid sont «élevées» pour Tebas