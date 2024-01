Mbappé - Haaland : Le Real Madrid lâche une réponse !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Irrité après la victoire de Lionel Messi à la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, Erling Haaland serait prêt à rejoindre le Real Madrid afin de passer un cap dans sa carrière. Sauf que le club espagnol n'a pas fait de l'international norvégien sa priorité pour l'été prochain. Pour l'heure, toutes les forces sont mises sur le dossier Kylian Mbappé.

Une défaite qui passe mal. Erling Haaland n'aurait pas digéré la victoire de Lionel Messi à la cérémonie des The Best FIFA Football Awards. Son clan serait toujours aussi remonté et envisagerait de quitter Manchester City afin de rejoindre un club d'une autre dimension comme le Real Madrid.

Le clan Haaland lance un appel au Real Madrid

Contacté par le quotidien As , un membre du clan Haaland estime qu'il est nécessaire « d'aller dans un club comme Madrid ». Si l'intérêt est réciproque, le Real Madrid pourrait tenter de le recruter lors du prochain mercato estival en levant sa clause libératoire, qui se situerait entre 100 et 200M€.

Le Real Madrid n'en fait pas une priorité