Mercato : Un transfert a capoté, l'OL en profite

La rédaction

En raison d'un bug informatique du côté de West Ham, l'OL n'a pas pu enregistrer la venue de Saïd Benrahma à temps. Mais, après avoir envoyé un recours à la FIFA, rapidement validée par l'instance, le club rhodanien a pu boucler le transfert ce vendredi après-midi. Malgré l'énorme colère des dirigeants lyonnais, ce retard a permis à l'international algérien de purger un match de suspension.

C'est un dossier qui a fait suer à grosses gouttes les dirigeants de l'OL. Alors qu'ils étaient sur le point de s'offrir Saïd Benrahma, West Ham a fait capoter la transaction, la faute à un problème lié à l'informatique empêchant le club anglais sa saisie des informations.

OL : Aulas sort du silence sur le mercato ! https://t.co/yahGVKcDWP pic.twitter.com/b1f0kbMt0O — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

La FIFA valide le transfert de Benrahma à l'OL

Furieux, les dirigeants lyonnais ont, quasiment dans la foulée, envoyé un recours à la FIFA pour valider l'opération. Et ils ont rapidement obtenu gain de cause. Après avoir étudié le dossier en profondeur, l'instance a finalement approuvé le transfert : Benrahma rejoint l'OL jusqu'au terme de la saison sous la forme d'un prêt payant à hauteur de 6M€, assorti d'une option d'achat non obligatoire fixée à 14,4M€.

Benrahma purge un match de suspension