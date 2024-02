OL : Une nouvelle accusation tombe après ce fiasco

Jean de Teyssière

L'OL aurait pu réaliser un gros coup sur ce mercato hivernal en faisant venir l'international algérien, Saïd Benrahma. Le joueur de West Ham était à Lyon, avait même passé sa visite médicale avant que West Ham ne fasse capoter le transfert, en ne remplissant pas à temps une plateforme de la FIFA, essentiel pour valider le transfert. Sauf que la version de West Ham est tout autre, puisque le club anglais assure qu'aucun accord n'a été trouvé avant la date limite.

Joueur de West Ham depuis 2021, Saïd Benrahma devait retrouver la Ligue 1, qu'il avait découverte lorsqu'il était un joueur de l'OGC Nice, entre 2013 et 2018. L'Olympique lyonnais avait trouvé un accord avec le club anglais ce jeudi, dernier jour du mercato hivernal, mais aussi avec le joueur. Ce dernier était même présent à Lyon pour y passer sa visite médicale et faire les photos avec son maillot floqué. Mais rien ne s'est passé comme prévu, et l'Algérien va devoir repartir en Angleterre.

Pour l'OL, c'est la faute de West Ham

Après avoir appris que Saïd Benrahma ne pourrait pas venir à l'OL cet hiver, le club lyonnais s'est fendu d'un communiqué, expliquant que ce non-transfert résulte de la faute de West Ham : « Cependant, en début de soirée, alors que l'Olympique Lyonnais avait saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA (FIFA TMS), West Ham n'avait jamais lancé la moindre procédure technique de sa part, et cela malgré les relances répétées de l’OL et une communication téléphonique mutuelle continue. En l’absence de cette action réciproque de la part du club anglais et suite à ce comportement incompréhensible, suscitant des interrogations, le certificat international de transfert ne pouvait pas être demandé avant l'heure de clôture. L'Olympique Lyonnais regrette profondément cette situation et cette décision, démontrant un profond manque de respect de la part de West Ham envers l'Institution et le joueur. »

