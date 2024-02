OL : Il fixe une date après son transfert surprise

La rédaction

Alors que son transfert à l'OL avait capoté en raison d'un bug lié à l'informatique du côté de West Ham empêchant de finaliser l'opération, Saïd Benrahma, après la validation de la FIFA, a finalement rejoint les rangs de Lyon. Suspendu pour le match face à l'OM ce dimanche, l'international algérien espère figurer dans le groupe rhodanien qui défiera le LOSC en Coupe de France mercredi prochain.

Saïd Benrahma est passé par toutes les émotions lors des ultimes minutes du mercato d'hiver. Alors qu'il était censé signer à l'OL, West Ham a rencontré un problème informatique ayant empêché de boucler le transfert. Mais après avoir aussitôt envoyé un recours à la FIFA, qui l'a rapidement validé, l'opération a finalement pu aboutir. Cependant, l'international algérien va devoir patienter un peu avant de faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs.

Benrahma est suspendu face à l'OM

Expulsé avec West Ham face à Bristol le 16 janvier dernier en Cup, Saïd Benrahma a été suspendu trois matchs. Après avoir purgé les deux premiers (contre Sheffield et Bournemouth), l'attaquant algérien de 28 ans ne pourra pas être requalifié à temps pour l' Olympico ce dimanche soir (20h45). Saïd Benrahma sera donc éligible qu'à partir du huitième de finale de Coupe de France face au LOSC mercredi prochain.

«Je vais me reposer pour être prêt pour mercredi contre Lille, j’espère être qualifié»