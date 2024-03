Mbappé insulte Messi, un ancien du PSG balance

Hugo Chirossel

Passé par le PSG entre 2011 et 2018, Javier Pastore est encore proche du club de la capitale et notamment de Kylian Mbappé. Avec ce dernier, il a eu l’occasion de discuter de la finale de la Coupe du monde 2022, remportée par l’Argentine face à l’équipe de France. L’ancien parisien a livré une anecdote sur son échange avec l’international français qui, sur le ton de la blague, a insulté Lionel Messi.

Il y a un peu plus d’un an, l’équipe de France s’inclinait en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, malgré un triplé de Kylian Mbappé. Un sacre forcément célébré par l’ancien joueur du PSG Javier Pastore. Dans un entretien accordé à La Nacion , l’Argentin, qui compte 29 sélections avec l’ Albiceleste , a livré une anecdote sur un échange qu’il a eu avec l’international français quelques mois après cette fameuse finale.

« C'est ce fils de p*** de Messi qui nous a battus en Coupe du monde »

« Eh bien, avec Kylian, oui. Je l'ai vu quelques mois après la finale au Qatar, lorsque le PSG est allé s'entraîner et jouer un match. J'étais dans le vestiaire, avec lui, avec Messi, avec Ney. Je l'ai félicité pour la Coupe du monde et il m'a répondu : "Noooon, c'est ce fils de p*** de Messi qui nous a battus en Coupe du monde..." Comme une blague, comme pour dire que Leo l'avait gagnée tout seul », a déclaré Javier Pastore.

