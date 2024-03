Il vit un calvaire au PSG, son entourage fait une confidence

Jean de Teyssière

En septembre dernier, alors que le PSG semblait avoir dit adieu à l'arrivée de Randal Kolo Muani, tout se déclenche dans les dernières secondes du mercato. Sept mois et 90M€ plus tard, cet investissement n'a pas encore porté tous ces fruits et son entourage estime que c'est à cause de son absence de préparation estivale avec le PSG.

Le PSG a beaucoup dépensé sur le marché des transferts l'été dernier. Randal Kolo Muani, par exemple, est arrivé dans les derniers instants pour 90M€, en provenance de l'Eintracht Francfort. S'il peine pour le moment à justifier son prix, l'international français a une excuse.

Le PSG ne compte pas vendre Kolo Muani

La saison de Randal Kolo Muani peut-elle conduire le PSG à déjà envisager de le vendre ? Pas pour Le Parisien , qui rappelle que le club de la capitale cherchera à se renforcer au poste d'ailier gauche en attaque et non pas en pointe, le poste de l'international français.

Une saison moyenne à cause de sa non-préparation estivale ?