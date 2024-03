Mercato : Mission impossible pour Zidane, que doit-il faire ?

La rédaction

Depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane espère prendre la place de Didier Deschamps en équipe de France. Toutefois, le sélectionneur des Bleus a été prolongé jusqu'en 2026. Alors que Philippe Diallo a conforté Didier Deschamps dans ses fonctions dernièrement, que doit faire Zinedine Zidane ? C'est notre sondage du jour !

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Espérant prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France, le Ballon d'Or 98 n'a toujours pas repris du service. Toutefois, le sélectionneur des Bleus a été prolongé jusqu'en 2026 après la Coupe du Monde au Qatar. Et malheureusement pour Zinedine Zidane, Philippe Diallo ne compte pas se séparer de Didier Deschamps prématurément. « Zinédine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026. Tout est dit » , a affirmé le président de la FFF au Figaro . D'après Jérôme Rothen, prendre la succession de Didier Deschamps dans un avenir proche est presque mission impossible pour Zinedine Zidane.

«On a le plus grand sélectionneur en place jusqu’en 2026»

« Zidane ? C'est quasiment impossible de le voir là à la tête des Bleus, déjà par rapport au contrat de Didier (Deschamps) et aussi s'il doit s'engager avec un nouveau club. Pour moi, il doit s'engager avec un nouveau club, parce qu'à force d'attendre encore et encore, le temps commence à passer. Là, tu vas avoir des opportunités. Il va falloir qu'il signe dans un club avant l'Euro. Il y a une préparation à faire. Il ne va pas attendre la fin de l'Euro, voir si c'est un échec ou pas pour repartir dans un club. C'est pour ça que je dis que pour moi, il n'y a aucune chance de le voir à la tête des Bleus là maintenant. Les planètes ne sont pas alignées » , a expliqué Jérôme Rothen, ancien international français, dans l'émission Rothen s'enflamme.

«C'est quasiment impossible de le voir là à la tête des Bleus»