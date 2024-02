OM : Benatia sort du silence, ça fait polémique !

Arnaud De Kanel

Dimanche dernier, avant la rencontre face à Brest, Medhi Benatia est sorti du silence à deux reprises. Muet depuis qu'il a rejoint l'OM, le Marocain s'est exprimé pour la première fois, évoquant particulièrement l'affaire Jonathan Clauss pour dénoncer son manque de professionnalisme. Et cela a été très mal perçu par certains observateurs.

Medhi Benatia occupe la fonction de conseiller sportif depuis le départ de Javier Ribalta. Mais depuis son arrivée, il s'était réfugié dans le silence. Il a accepté de parler à son ami Samir Nasri à l'occasion d'une interview pour Canal+ diffusée quelques minutes avant le match contre Brest. Dedans, Benatia a passé en revue l'affaire Jonathan Clauss, faisant de gros reproches à son joueur. « Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas », avait-il confié. Très vite, l'interview a fait le tour des réseaux et il a de nouveau interrogé sur ce dossier quelques minutes avant le début de la rencontre, au micro de Prime Vidéo cette fois-ci. Et une fois encore, Benatia s'en est pris à Clauss. Une méthode vivement critiquée.



«La communication de Benatia est catastrophique»

Florent Gautreau n'a pas apprécié la façon de faire de Medhi Benatia. « Pour moi, la communication de Benatia est catastrophique. C'est différent de dire la vérité à ton joueur. Les problèmes qui se seraient passés, une fausse blessure, des comportements inadéquats, tu le règles en tête à tête avec ton joueur. Jeter ton joueur en pâture à tes supporters et à tout le monde, ça ne se fait pas », a-t-il tout d'abord déclaré dans l'After Foot sur RMC , avant de poursuivre.

«Ça n'est pas digne de l'OM»