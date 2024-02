Coup dur à l’OM, Gasset trouve un plan B

Arnaud De Kanel

Privé d'Amir Murillo (blessé) et de Jonathan Clauss (suspendu), Jean-Louis Gasset a dû innover face à Montpellier et atciver son plan B. Le nouvel entraineur de l'OM a confié l'animation de son couloir droit à Ismaïla Sarr, repositionné piston pour l'occasion. Il a également pu s'appuyer sur Chancel Mbemba qui venait dédoubler dans le dos du Sénégalais. Une vraie satisfaction pour lui.

L'OM ne pouvait toujours pas composer avec un groupe au complet dimanche soir. Le côté droit de la défense était décimé car Amir Murillo n'était toujours pas remis de sa blessure et Jonathan Clauss devait purger sa suspension. Deux absences qui ont poussé Jean-Louis Gasset à innover.

Deux joueurs de l’OM en plein calvaire, Gasset confirme https://t.co/6pLIAbeyQo pic.twitter.com/JR6jrJEWT4 — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Sarr piston droit, Mbemba dans le dos

Le nouvel entraineur de l'OM a fait le choix de titulariser Ismaïla Sarr dans le couloir droit. Chancel Mbemba venait quant à lui se sacrifier pour dédoubler et offrir une solution supplémentaire au Sénégalais, comme il pouvait le faire sous Igor Tudor, avant de revenir en défense pour compenser les lacunes défensives de son coéquipier. Le Congolais a multiplié les efforts pour le bien du collectif et son entraineur a beaucoup apprécié. Gasset a salué la prestation de ses deux hommes.

«On a trouvé l'homme idéal»