Real Madrid : Réunion d’urgence pour un transfert ?

Trent Alexander-Arnold a tout connu et tout gagné avec Liverpool. A un an de la fin de son contrat chez les Reds, son départ ne serait plus utopique et le Real Madrid penserait à son profil pour prendre la suite de Dani Carvajal. Néanmoins, le latéral droit anglais de 25 ans demanderait avant toute chose audience auprès de la direction de Liverpool.

Le Real Madrid ne perd pas de temps sur ses projets de transfert pour les mercato à venir. En effet, sauf gros rebondissements, il semblerait que Kylian Mbappé déposera bel et bien ses valises à la Casa Blanca à la prochaine intersaison. Alphonso Davies ou encore Leny Yoro pourraient le rejoindre chez le leader de la Liga. Et pour 2025, la grande priorité ne serait autre que le recrutement d’un latéral droit.

Hakimi en 2025 au Real Madrid… ou Alexander-Arnold ?

En effet, à en croire les informations dernièrement divulguées via The Athletic , le Real Madrid lorgnerait Achraf Hakimi, formé au club madrilène et évoluant depuis l’été 2021 au PSG. Pour l’été 2025 voire 2026, les décideurs du Real Madrid pourraient alors tenter de boucler le transfert d’Hakimi, à moins que la palme d’or revienne à Trent Alexander-Arnold. Relevo a dévoilé la semaine dernière que dans le cadre de la succession de Dani Carvajal, le Real Madrid verrait d’un bon œil la venue de l’enfant de Liverpool.

Alexander-Arnold prêt à discuter avec Liverpool avant de réfléchir à un départ ?