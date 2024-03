Mbappé - PSG : Le Real Madrid acte son transfert, voilà pourquoi

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé a acté son départ du PSG au cours d’une entrevue avec Nasser Al-Khelaïfi survenue le 13 février dernier. A ce propos, le Real Madrid aurait été au courant de cette rencontre, et en aurait informé les cadres de son vestiaire. Désormais cela ne fait plus aucun doute, tout le monde est au courant de l’arrivée du Français.

Après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé va s’en aller. L’attaquant de 25 ans a décidé de quitter Paris à l’issue de son contrat en juin prochain, et devrait désormais s’engager en faveur du Real Madrid. Afin d’annoncer sa décision, le Bondynois a rencontré le président du PSG.

Mbappé a annoncé sa décision le 13 février dernier

C’est donc au cours d’une entrevue avec Nasser Al-Khelaïfi survenue le 13 février dernier que Kylian Mbappé a acté son départ du PSG, soit la veille du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Ce soir du 13 février, le Real Madrid affrontait le RB Leipzig en Allemagne. Selon The Athletic , les dirigeants madrilènes ont définitivement compris ce soir-là que Mbappé serait Merengue la saison prochaine.

Les joueurs du Real savaient dès février pour Mbappé

Mais ce n’est pas tout. Le média précise que dès lors, les hautes sphères madrilènes ont prévenu certains cadres du vestiaire que Kylian Mbappé rejoindrait Madrid cet été. Cela confirme donc que tout le monde est au courant de l’arrivée de la star du PSG au sein du club espagnol...