Mercato : Guendouzi valide ses retrouvailles après l’OM !

Benjamin Labrousse

L’été dernier, Mattéo Guendouzi a quitté l’OM pour rejoindre la Lazio Rome. Le club biancocelesti a récemment vu son entraîneur Maurizio Sarri démissionner, et être remplacé par Igor Tudor. L’ancien coach du club phocéen va donc retrouver son milieu de terrain en Italie. Et pour l’international Français, ces retrouvailles sont positives pour le club romain.

La saison passée, l’OM est passé tout proche de son objectif final. Mené par l’exigeant Igor Tudor, le club marseillais visait la seconde place de Ligue 1, et a longtemps été proche du PSG au classement. Mais finalement, l’OM a échoué à la troisième place derrière Paris et Lens, bien que cela ne remette pas en cause le bon travail effectué par le technicien croate à Marseille.

Retrouvailles à l’italienne pour Tudor et Guendouzi

A la fin de la saison 2022-2023, Igor Tudor avait annoncé son départ de l’OM. Visiblement épuisé par une seule année effectuée à Marseille, l’ancien défenseur central décidait de ne pas rebondir dès ce début de saison, malgré des convoitises de la part de plusieurs clubs italiens. Mais lundi dernier, Tudor a enfin décidé de relever un nouveau challenge, en succédant à Maurizio Sarri sur le banc de la Lazio Rome. Un club au sein duquel l’ancien de l’OM va retrouver un certain Mattéo Guendouzi...

« Je sais que ça peut faire mal en Serie A »