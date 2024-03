Mercato : Il lâche l'OM, voici ses exigences pour retrouver Guendouzi

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Igor Tudor a décidé de claquer la porte du Vélodrome. Après avoir lâché l'OM, le coach croate a la possibilité de reprendre du service du côté de la Lazio, où il rejoindrait Matteo Guendouzi. Et il aurait déjà fixé ses exigences aux Biancocelesti.

Après avoir passé seulement une saison à l'OM, Igor Tudor a pris ses jambes à son cou. En effet, le technicien croate a décidé de fuir le club marseillais à la fin de la dernière saison.

OM : Coup de théâtre pour Longoria, il vide son sac https://t.co/LdyMTj6miW pic.twitter.com/Wtzsi4EBbK — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Igor Tudor est attendu à la Lazio

Passé tout près de rejoindre le Napoli, Igor Tudor devrait finalement s'engager en faveur de la Lazio, où évolue un certain Matteo Guendouzi. Pour rappel, les deux hommes ont cohabité ensemble à l'OM.

Tudor réclame un contrat de 2,5M€ par an