Mercato - OM : Calvaire après son transfert, il déballe tout

Arrivé en septembre 2020, Luis Henrique a passé un an et demi en prêt à Botafogo, avant de faire son retour à l’OM cet hiver. Le Brésilien âgé de 22 ans est revenu sur ses débuts compliqués à Marseille. Il estime désormais plus d’expérience et est prêt à tout donner pour se faire une place dans l’effectif marseillais.

C’était une des surprises du mercato hivernal de l’OM. Après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, Luis Henrique était pressenti pour repartir. Mais il a finalement été conservé, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2025. « C'était une expérience importante et grande, ça m'est permis de grandir en tant que joueur et homme », a-t-il expliqué ce samedi en conférence de presse.

« Je n'avais pas beaucoup de matchs réalisés en tant que professionnel »

Luis Henrique est également revenu sur ses débuts à l’OM, lui qui était arrivé en septembre 2020 : « Alors oui, en effet, quand je suis arrivé, au début, il faut dire que je n'avais pas beaucoup de matchs réalisés en tant que professionnel. Donc, je jouais initialement en tant que remplaçant, mais je n'avais pas beaucoup de confiance en tant qu'attaquant . »

« Je serai là pour donner le meilleur de moi-même »