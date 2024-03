Le PSG prépare un transfert à 80M€, il va signer

Alexis Brunet

L'été prochain, il est fort probable que le PSG se montre très actif sur le mercato. Le club de la capitale devra compenser le départ de Kylian Mbappé, sans doute vers le Real Madrid. Les dirigeants parisiens ont plusieurs idées, et notamment celle de recruter le joueur de Naples, Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien pourrait rejoindre Paris contre un chèque de 80M€, à moins qu'il ne prolonge son contrat avec la formation italienne.

Alors que le PSG a opéré une large reconstruction de son attaque l'été dernier, il est fort probable que cela continue dans les prochains mois. En effet, le club de la capitale s'apprête à perdre Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est le grand favori pour accueillir le Français. Les dirigeants parisiens vont donc devoir mettre la main à la poche pour trouver un remplaçant au champion du monde 2018.

Le PSG piste Khvicha Kvaratskhelia

Luis Campos a déjà commencé à réfléchir à une liste de potentiels successeurs à Kylian Mbappé. Le conseiller football du PSG a par exemple un œil sur le Napoli et ses deux stars : Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Le premier serait disponible contre un chèque de 130M€, alors que le second serait évalué à 80M€. Le Géorgien serait le parfait remplaçant du Français, car il évolue sur le côté gauche de l'attaque, alors que le Nigérian est un attaquant de pointe, et le PSG dispose déjà de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani.

Kvaratskhelia est proche de prolonger à Naples