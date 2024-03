Mbappé a signé ? Le PSG vend la mèche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain. Un départ qui n’a pas été officialisé, alors que le joueur n’aurait pas encore signé son contrat avec le Real Madrid, grandissime favori pour l’accueillir cet été. Mais au sein du club parisien, on reste persuadé que tout est bouclé pour son arrivée en Espagne.

C’est désormais un secret de polichinelle, Kylian Mbappé va quitter le PSG au terme de la saison afin de rejoindre le Real Madrid. Le président Florentino Pérez touche au but pour la signature de l’international tricolore, annoncé chez les Merengue depuis de longues années. Pour l’heure, aucune annonce officielle n’est tombée, ni du côté du PSG, du Real Madrid ou même du joueur. Selon certaines sources, il resterait encore des détails à régler entre Mbappé et son futur club. Mais au sein de l’écurie parisienne, on reste persuadé que tout est déjà bouclé.

JO 2024 : Le verdict tombe pour Mbappé https://t.co/2jRuVBwixB pic.twitter.com/Aw6BtmGb7l — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Mbappé a signé au Real Madrid, le PSG en serait persuadé

Comme l’explique Sport , le PSG ne se fait pas d’illusion pour Kylian Mbappé. En interne, on est très clair sur le fait que l’attaquant a déjà signé son contrat avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Le quotidien Marca assurait en février que le joueur de 25 ans s’était effectivement engagé pour les cinq prochaines années avec le club.

« Apparemment, il ne sera pas là dans le futur immédiat »