Départ de Mbappé : La vérité éclate pour ce coup à 115M€ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le départ de Kylian Mbappé est acté au sein du PSG, les recherches sont lancées pour son successeur. Le nom de Marcus Rashford est notamment évoqué pour débarquer dans la capitale, mais à en croire le journaliste Fabrizio Romano, l’international anglais est encore loin de la capitale.

Kylian Mbappé a tranché. Arrivé au PSG à l’été 2017, l’international français a pris la décision de plier bagage au terme de la saison, afin de rejoindre probablement le Real Madrid. L’heure est désormais aux recherches dans le camp parisien pour dénicher un remplaçant. Victor Osimhen (Naples), Rafael Leao (AC Milan) ou Marcus Rashford (Manchester United) figureraient notamment sur la short-list. Selon la presse anglaise, l’attaquant anglais plairait particulièrement à Nasser Al-Khelaïfi, piste estimée à 115M€. Cependant, le dossier Rashford serait encore loin d’être avancé.

JO 2024 : Le verdict tombe pour Mbappé https://t.co/2jRuVBwixB pic.twitter.com/Aw6BtmGb7l — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Rien de concret pour Marcus Rashford et le PSG

« Il y a beaucoup de rumeurs concernant l'offre du PSG pour Rashford, mais laissez-moi vous dire que je ne suis au courant de rien de concret en termes de négociations ou d'offre à ce stade », a affirmé le journaliste Fabrizio Romano sur le site CaughtOffside .

Un vieil intérêt pour l’international anglais