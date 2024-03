Surprise du mercato, il revient à l’OM surmotivé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Classé parmi les indésirables de l’effectif, Luis Henrique était destiné à se trouver un nouveau club cet hiver après la fin de son prêt à Botafogo. Finalement, le Brésilien est toujours à l’OM, grappillant quelques minutes de jeu à la fin des matches. Présent en conférence de presse, l’attaquant de 22 ans est revenu sur son parcours et ses ambitions à l’OM.

On ne l’attendait pas là ! De retour à l’OM cet hiver après un an et demi passé en prêt du côté de Botafogo, Luis Henrique était destiné à repartir dans la foulée. Finalement, le Brésilien est resté, profitant des absences pendant la CAN pour faire bonne impression, et a aujourd’hui sa place dans la rotation. « Je vais être honnête avec vous, quand lui est revenu, il devait repartir , avait avoué Gennaro Gattuso le mois dernier. Il a la qualité pour marquer 7/8 buts dans la saison, j’ai vu en lui du sérieux et de l’engagement et il mérite cette opportunité ». Une pensée visiblement partagée par Jean-Louis Gasset, utilisant Luis Henrique lors des fins de match. Présent en conférence de presse ce samedi, l’attaquant de 22 ans est revenu sur son passage au Brésil et ses ambitions à l’OM.

La vente de l’OM annoncée en direct à la télévision ? https://t.co/26VPVrzSss pic.twitter.com/6Q4e8SSQ3O — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

« Ça m'est permis de grandir en tant que joueur et homme »

« C'était une expérience importante et grande, ça m'est permis de grandir en tant que joueur et homme , a expliqué Luis Henrique concernant son passage à Botafogo, dans des propos relayés par RMC. Aller au Brésil m'a permis de gagner du temps de jeu. Maintenant, il y a une valeur ajoutée qui j'espère va apporter à l’équipe. »

« Je pense que je vais réussir à m’imposer »