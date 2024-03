Mercato : Le boss de l’OL a choisi son nouvel entraineur !

Arnaud De Kanel

Propriétaire de l'OL, John Textor possède plusieurs cordes à son arc. L'hommes d'affaires est également propriétaire du club belge de Molenbeek ainsi que de la formation brésilienne de Botafogo via sa holding Eagle Football. Et ce lundi matin, c'est bien le club basé à Rio de Janeiro qui fait l'actualité car Textor aurait trouvé son nouvel entraineur.

John Textor est un homme très occupé. Si on a pu le voir à Lyon dimanche après-midi pour assister au derby des moins de 17 ans face à l'ASSE, le propriétaire de l'OL n'a pas profité longtemps de l'euphorie collective car il devait s'occuper de l'un de ses trois clubs, à savoir Botafogo. En quête d'un nouvel entraineur, Textor aurait trouvé la perle rare.

Un ancien du Barça à Botafogo ?

L'une des priorités de John Textor avec Botafogo serait de nommer un entraineur ayant déjà coaché en Europe. Ainsi, AS indique que le club brésilien se serait sérieusement penché sur la piste menant à Quique Setien, l'ancien coach de Villarreal mais également du Barça.

Setien veut rejoindre Botafogo