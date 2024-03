Mercato : Messi quitte le PSG et fait pleurer une star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, Lionel Messi quittait le PSG après deux années contrastées dans la capitale. Si des rumeurs l’envoyaient au FC Barcelone, l’international argentin a pris la direction de l’Inter Miami, franchise américaine appartenant notamment à David Beckham, qui n’en a pas cru ses yeux en apprenant la nouvelle.

L’histoire n’a pas pris entre Lionel Messi et le PSG. Accueilli comme la star qu’il est, l’international argentin est reparti par la petite porte après s’être mis à dos une partie des supporters pour ses prestations irrégulières et son attitude. L’ancienne star du FC Barcelone est partie libre, direction les États-Unis et l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. Un véritable rêve pour ce dernier, qui n’en croyait pas ses yeux.

« Nous parlions au père de Leo depuis longtemps »

Invité du podcast de James Corden, David Beckham a eu l’occasion de se prononcer sur l’arrivée de Lionel Messi du côté de Miami, un projet de longue date. « Nous parlions au père de Leo depuis longtemps , a révélé l’ancien international anglais dans des propos relayés par RMC. Depuis cinq ans. Moi et mon partenaire à Miami, nous nous sommes faufilés dans l'hôtel pour rencontrer le père de Leo cinq ans avant qu'il ne signe pour nous. Nous avons eu une réunion avec lui et je lui ai dit: 'Je sais que Leo n'est pas encore prêt, mais je veux que votre fils joue pour mon club à l’avenir’ . »

« J'ai commencé à pleurer »