Le PSG boucle un transfert, deux interventions ont tout changé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du mercato d'hiver, le PSG a décidé de miser sur Lucas Beraldo, recruté pour environ 20M€ en provenance de Sao Paulo. Le jeune défenseur brésilien s'est d'ailleurs rapidement imposé à Paris, et il le doit en grande partie à Marquinhos, mais aussi à Luis Enrique. Deux hommes qui ont facilité son intégration expresse.

C'est la très bonne surprise côté PSG. Recruté pour 20M€ cet hiver, Lucas Beraldo s'est parfaitement intégré au PSG où il est très régulièrement utilisé compte tenu des nombreuses blessures à son poste depuis sa signature. Une intégration impressionnante pour un joueur brésilien qui débarque en plein hiver. Mais l'ancien joueur de Sao Paulo raconte que Marquinhos l'a grandement aidé.

PSG : Luis Enrique dépassé avec Mbappé ? Il pousse un gros coup de gueule https://t.co/WV1zBTqYZZ pic.twitter.com/61o42q6yTo — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

«Marquinhos m'a mis à l'aise»

« Au début, c'était difficile parce que je suis arrivé et qu'il a commencé à neiger. Mais Marquinhos m'a dit: "Ça va passer" et c'est ce qu’il s'est passé. Maintenant, il fait beau. C'est une bonne chose, ça me permet de m'adapter encore mieux. Je pense que tout s'est passé très vite. Je ne m'attendais pas non plus à faire mes débuts aussi rapidement, dès le premier match de l’année et de remporter un titre directement. C'était une surprise et je suis très reconnaissant envers l’entraîneur, Marquinhos et tous ceux qui m'ont très bien accueilli ici et qui m'ont mis à l'aise pour que je puisse montrer mon football et aider l'équipe », explique le Brésilien au micro de PSG TV , avant d'évoquer l'importance de Luis Enrique dans sa signature.

«Sans Luis Enrique, je ne serais peut-être pas ici aujourd’hui»