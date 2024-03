Mercato - PSG : Le choix de Mbappé le rend fou ?

Thomas Bourseau

Bien que l’année 2024 soit celle de l’Euro et des Jeux Olympiques de Paris, Kylian Mbappé claquera la porte du PSG en fin de saison. Un choix incompréhensible pour Rolland Courbis au vu des aspirations olympiques grandement évoquées par Mbappé au fil des années.

Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG au terme de la saison qui sonnera le glas de son aventure de sept saisons. Son choix a été communiqué au président Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier selon L’Équipe . Un choix qui a surpris au plus haut point Rolland Courbis de par sa temporalité en année olympique.

Mbappé part l’année des JO, Courbis est perdu

« Pourquoi je pensais qu’il allait rester au PSG ? Parce que je ne m’imaginais pas qu’un garçon aussi intelligent, aussi bien entouré que Kylian pouvait choisir comme intersaison celle où il y a championnat d’Europe et Jeux Olympiques ». a commencé par confier Rolland Courbis vendredi soir dans Générations After.

Deschamps prévient un pote de Mbappé https://t.co/5ehs96tOCB pic.twitter.com/I39MdoQx2e — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

«Mon cerveau je vieillis mais il n’arrive pas à suivre»