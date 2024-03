Le successeur d'une légende a signé au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a décidé de largement rajeunir son effectif en misant sur de jeunes talents à fort potentiel à l'image de Cher Ndour, qui avait débarqué libre en provenance de Benfica. Le jeune milieu de terrain est considéré comme très prometteur depuis qu'il a rejoint le Portugal où il est même vu comme le nouveau Rui Costa.

Considéré comme l'un des grands espoirs du football italien, Cher Ndour avait rejoint Benfica en 2020 afin de poursuivre sa progression. C'est finalement le PSG qui l'a récupéré l'été dernier alors que son contrat n'avait pas été prolongé. Et au Portugal, Cher Ndour est vu comme le nouveau Rui Costa comme le souligne Marco Martins.

Ndour, le nouveau Rui Costa ?

« Dans la pratique et quand il a été recruté, beaucoup voyaient en lui Rui Costa, c’est-à-dire un numéro 10 qui peut jouer derrière les attaquants. On sait que Rui Costa aimait bien se décaler sur le côté gauche. Moi, je trouve qu’il est un peu comme ça. C’est la comparaison qu’on peut faire quand il arrive à Benfica », explique le journaliste de Record , dans des propos accordé à Foot Mercato , avant de poursuivre sa description du passage de Cher Ndour à Benfica.

«À Benfica, Ndour était perçu comme un joueur d’avenir»