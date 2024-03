PSG - Real Madrid : Mbappé confirme une grande annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé s'apprête à quitter le PSG en fin de saison, et si cette nouvelle est déjà actée, elle n'a pas encore été officialisée par le principal intéressé ni par son club. Mais l'attaquant français en a remis une couche dimanche dans Téléfoot avec une annonce claire : tout sera réglé avant le début de l'Euro qu'il disputera au mois de juin avec les Bleus.

L'été s'annonce très agité pour Kylian Mbappé ! L'attaquant du PSG a déjà acté en interne son départ du Parc des Princes pour prendre la direction du Real Madrid, mais vu les échéances majeures qu'il reste pour la fin de saison et notamment en Ligue des Champions, aucune annonce officielle n'a encore été formulée. Toutefois, Mbappé a déjà fait une promesse à ce sujet.

Mbappé règlera tout avant l'Euro

Vendredi, en conférence de presse, l'attaquant du PSG a clairement assuré que la question de son avenir serait réglée avant le début de l'Euro en juin prochain avec l'équipe de France : « L'Euro, ce sera ma priorité, je pense que ça sera réglé d'ici là (…) J'ai toujours montré par le passé que lorsque je suis en sélection, il n'y a rien qui passe au-dessus de l'équipe nationale. Et donc, je vais continuer dans cette logique-là », a confié Mbappé.

C'est confirmé !