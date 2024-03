L’incroyable coup de gueule de Mbappé sur Messi !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont livrés un duel sans merci en finale de Coupe du monde au Lusail Stadium au Qatar le 18 décembre 2022. Et d’après les révélation de Javier Pastore, ex-coéquipier de Mbappé au PSG et de Messi avec l’Albiceleste, la star française a lâché une punchline après coup.

À l’occasion de la dernière Coupe du monde qui s’est déroulée au Qatar, l’équipe de France emmenée par Kylian Mbappé s’est inclinée en finale face à l’Argentine de Lionel Messi. Malmenée pendant la majeure partie du temps réglementaire, l’équipe de France a inversé la tendance en fin de match grâce à Kylian Mbappé qui a inscrit pas un, ni deux, mais trois buts via deux penaltys et une reprise de volée sur un service de Marcus Thuram.

«C'est ce fils de p*te de Messi qui nous a battus en Coupe du Monde»

Après avoir remporté le Mondial 2018 en Russie, Kylian Mbappé est passé à une séance de tirs au but de rafler la deuxième Coupe du monde de sa carrière en autant de participation. Mais l ’Albiceleste de Lionel Messi l’en a privé. Et Javier Pastore, ancien coéquipier de Kylian Mbappé et de Lionel Messi au PSG et en sélection argentine a confié à La Nacion la déclaration de Mbappé après la défaite en finale. « J’étais dans le vestiaire, avec lui, avec Messi, avec Ney. Je l’ai félicité pour la Coupe du monde et il m’a dit : "Nooon, c'est ce fils de p*te de Messi qui nous a battus en Coupe du Monde… ».

Le PSG annonce la couleur au FC Barcelone https://t.co/xoGY2ode6b pic.twitter.com/XXbBvIKRf9 — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

«Il l’a dit en blague pour dire que Leo l’avait gagnée tout seul»