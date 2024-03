Un joueur du PSG met fin au malaise avec Luis Enrique

La rédaction

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique en sélection, Fabian Ruiz a retrouvé l’Espagnol au PSG, de quoi semer le trouble sur son avenir au club après une première saison délicate. Le milieu de terrain a finalement trouvé sa place sous les ordres du nouvel entraîneur parisien et se montre aujourd’hui épanoui comme il l’a reconnu dans la presse ibérique.

La nomination de Luis Enrique sur le banc du PSG n’a pas forcément fait que des heureux l’été dernier. Arrivé dans la capitale une année auparavant, Fabian Ruiz avait été mis de côté en sélection par l’ancien entraîneur de la Roja , les deux hommes étant visiblement en froid. De l’histoire ancienne car le joueur de 27 ans a su trouver sa place dans la rotation au milieu de terrain, totalisant 26 matches toutes compétitions confondues cette saison. Interrogé par Mundo Deportivo, Fabian Ruiz a confirmé que tout allait pour le mieux.

PSG : Surprise, voilà les successeurs de Mbappé https://t.co/xXQHghztob pic.twitter.com/1UMrYyCzHI — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

« Je suis heureux de la confiance que l'entraîneur me donne au PSG »

« Honnêtement, je me sens très bien, j'ai envie, j'ai confiance et je suis heureux de la confiance que l'entraîneur me donne au PSG , explique le milieu. Il y a quelques mois, je me suis blessé à l'épaule, mais je suis revenu très bien rétabli et maintenant toute l'équipe est dans une très bonne dynamique, avec l'envie de faire des choses très importantes cette saison. Nous sommes en lice dans les trois compétitions, et c'est ce que nous voulions . » Dernièrement, L’Equipe assurait que la situation s’était apaisée entre le joueur du PSG et son entraîneur.

Fabian Ruiz dément la piste Barça