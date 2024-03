Messi vit un calvaire, c'est la panique

Amadou Diawara

Depuis son arrivée libre et gratuite à l'Inter Miami l'été dernier, en provenance du PSG, Lionel Messi enchaine les pépins physiques. Et ce jeudi, la Pulga a rechuté, étant sortie sur blessure contre Nashville. A près de 90 jours de la Copa America, l'Argentine de Lionel Scaloni tremble.

Après deux saisons compliquées au PSG, Lionel Messi a fait ses valises. En fin de contrat le 30 juin dernier, la Pulga a décidé de s'envoler vers les Etats-Unis pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami, la franchise de David Beckham.

Nouvelle blessure pour Messi

S'il apprécie sa vie en Floride, Lionel Messi vit tout de même un calvaire depuis son transfert. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'Inter Miami enchaine les pépins physiques ces derniers mois.

L'Argentine tremble avant la Copa America