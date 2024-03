Départ de Mbappé : Une date cruciale est fixée pour ce transfert du PSG

Alexis Brunet

Le PSG va perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison. Le Français a annoncé à son président son souhait de ne pas prolonger son contrat, et le club de la capitale va donc devoir lui trouver un remplaçant sur le marché des transferts. Cela pourrait être Khvicha Kvaratskhelia, mais il va falloir que les dirigeants parisiens se dépêchent. En effet, le Géorgien pourrait prolonger son contrat à Naples d'ici la fin du mois de mai.

Le PSG a hérité du FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions. Face aux Barcelonais, le club de la capitale pourra compter sur Kylian Mbappé. Le Français adore briller en C1, et il pourrait être encore plus motivé à le faire pour sa dernière saison avec Paris.

Mbappé se dirige vers le Real Madrid

En effet, c’est la bombe qui a agité la planète football dernièrement. Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, et donc de quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. Une nouvelle qui attriste les supporters parisiens, mais qui réjoui ceux du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club espagnol a fait une offre au Français, et la Casa Blanca est en très bonne position pour l'accueillir à l'issue de son contrat avec Paris.

Mbappé - PSG : Un pacte secret est conclu ! https://t.co/fLsbVeqzKW pic.twitter.com/xPYFHoug6F — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Le PSG veut Kvaratskhelia... qui se rapproche d'une prolongation