L’incroyable projet d’un rappeur français pour concurrencer le clan Ronaldo !

Arnaud De Kanel

Figure incontournable de la scène rap en France, Kalash Criminel n'a jamais caché son amour pour le football, lui qui y fait souvent références dans ses morceaux. A l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé «Bon Courage», le rappeur originaire de Sevran a même indiqué qu'il était en train de passer ses diplômes pour devenir agent pour développer sa société dans le but de rivaliser avec les plus grands du milieu comme Jorge Mendes, le représentant d'un certain Cristiano Ronaldo.

Passionné par le ballon rond depuis le plus jeune âge, Kalash Criminel va mettre les pieds dans le milieu professionnel pour de bon. Notamment passé par Sevran avant de taper dans l'œil des recruteurs du Paris FC, le rappeur de 29 ans avait tenté de racheter le CS Sedan Ardennes l'an dernier avant de se rétracter car cela aurait crée un conflit d'intérêts en raison de son activité d'agent. Car oui, Kalash Criminel n'est plus seulement un rappeur. Le plus célèbre des rappeurs cagoulés a récemment lancé sa propre structure d’agents de joueurs, Power Industry, où il emploie une dizaine de personnes avec des scouts, des avocats, un préparateur physique, un coach terrain et plusieurs agents. Actuellement en train de passer ses diplômes pour être reconnu par la profession, Kalash Criminel, de son vrai nom Amira Kiziamina, veut tout simplement bâtir un empire, qu'il renommera certainement le 93 Empire (titre de l'un de ses morceaux phares en featuring avec Fianso) si cela lui chante, capable de rivaliser avec les boss du game, plus particulièrement Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo.

PSG : Une recrue déçue, son clan prend rendez-vous ! https://t.co/2fCC14BER8 pic.twitter.com/P21TPiu2No — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

«Je savais dans quoi je mettais les pieds»

Dans un entretien accordé à RMC Sport , le rappeur, qui défend notamment les intérêts de son cousin Jonathan Okita qui évolue actuellement au FC Zurich, raconte ses premiers pas. « Je savais dans quoi je mettais les pieds parce que la musique et le foot, c’est un peu lié. Je savais que c’était un milieu de requins. Je l’ai vu avec mon cousin et d’autres joueurs, j’ai entendu des histoires aussi, confirme le natif de Kinshasa. J’ai été assez déçu des gens parce que dans ce milieu, ils n’ont pas trop de parole, que ce soient les joueurs ou les agents. Les gens sont plus dans l’opportunité. Ils peuvent te donner une parole mais si quelqu’un de plus coté ou avec un plus gros carnet d’adresse vient, ils partent », confie Kalash Criminel. Il voit grand pour son agence Power Industry.

«Plus que les Jorge Mendes»