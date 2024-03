Départ de Mbappé : Un proche de Macron sauve tout le monde

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Une catastrophe pour la LFP sur le plan économique. Pour sauver ses finances, la Ligue de Football Professionnel devrait s'engager avec McDonalds. D'après Daniel Riolo, la multinationale de restauration rapide est sur le point de remplacer Uber Eats pour le naming de la Ligue 1. Un deal qui va voir le jour grâce à Arthur Sadoun, qui est très proche du président de la République, Emmanuel Macron.

«Le patron, M. Sadoun, est très proche de Macron»

« L’agence qui gère McDo, c’est Publicis, dont le patron, M. Sadoun, est très proche de Macron. Il y a eu pression sur ce partenaire avec énormément de contreparties qui seront données à McDo, mais je n’en ai pas la teneur. (La signature devrait se faire) autour du 20 mars normalement. Le fait qu’on ait révélé ça l’autre soir, ça a vraiment foutu le bordel parce que 'McDo' n’a pas préparé sa com pour résister aux critiques » , a précisé Daniel Riolo ce mercredi soir dans l' After Foot.

«Ils ont une image catastrophique»