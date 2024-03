Mbappé s'en va, le gouvernement Macron propose un projet à 60M€

Amadou Diawara

Liée à Uber Eats actuellement, la Ligue 1 pourrait changer de sponsor après le départ de Kylian Mbappé. Alors que le numéro 7 du PSG va changer de club librement et gratuitement cet été, le gouvernement Macron aurait proposé à la LFP de s'engager avec McDonald's pour une somme proche de 60M€.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes librement et gratuitement cet été. Pour sauver la Ligue 1 sur le plan financier, le gouvernement Macron aurait proposé un projet XXL à la LFP. Selon Daniel Riolo, présent sur le plateau de l' After Foot ce lundi soir, McDonald's serait prêt à remplacer Uber Eats pour une somme proche de 60M€.

Départ de Luis Enrique : A l’étranger, on annonce un séisme au PSG ! https://t.co/408mnVE4Dd pic.twitter.com/UVtTZgpBwa — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

«C’est le gouvernement qui va sauver la Ligue 1 »

« Uber Eats était le partenaire de la Ligue 1 pour 15 à 16 millions d'euros par an. Ils ne voulaient pas continuer à ce prix-là. Donc ils se sont dits: "On va, donner beaucoup moins", surtout qu’il n’y avait pas grand-monde sur les rangs pour devenir le partenaire naming (...) Et là, un dossier a été déposé sur le bureau de Vincent Labrune (le président de la Ligue de football professionnel, NDLR). Lui en récoltera les fruits, mais il n’a rien fait pour, puisque c'est venu de tout en haut. Le dossier qui est arrivé sur son bureau, avec une somme rondelette, c'est le dossier McDo (McDonald's). Ils n'ont pas tellement envie que ça se sache. Ils n’ont pas encore prévu la com' pour la malbouffe et tout, ils sont en train de bosser dessus » , a révélé Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«Ce sera environ 60M€ sur une période de trois ans»